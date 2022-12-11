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В Урус-Мартане начался рейд спецназа после драки с участием полицейских

Иллюстративное фото, архив

В Урус-Мартане в Чечне сотрудники спецназа проверяют документы у местных жителей в поисках очевидцев конфликта горожан с сотрудниками ГИБДД. Об этом сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на местный телеграм-канал.

О прибытии в город представителей "всех силовых структур" сообщил в репортаже государственный канал "Грозный".

Рейд проходит после инцидента, произошедшего в ночь на 11 декабря. По данным местного телеграм-канала, сотрудник СОБРа дал пощечину сотруднику ГИБДД, а тот в ответ стал стрелять в землю, — передаёт Кавказ.Реалии. Вокруг собрались местные жители.

По информации издания "База", конфликт начался с того, что сотрудник спецназа "Росгвардии" подъехал к посту ГИБДД и специально начал дрифтить на глазах полицейских. После перепалки он дал пощёчину одному из них, а тот в ответ открыл стрельбу.

После этого глава Чечни Рамзан Кадыров в видеообращении анонсировал отправку в Урус-Мартан спецназа. "Либо приходите и предъявите им свои претензии, вы же хотите воевать, либо мы вас всех соберем и отправим на территорию проведения специальной военной операции", — цитирует его "Чечня сегодня".

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