Жена Кадырова стала первой обладательницей звания "Мать-героиня"

Президент России Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" супруге главы Чечни Рамзана Кадырова. Медни Кадырова стала первой российской женщиной, удостоенной такого звания.

Вторым лауреатом почетного звания стала Ольга Дяхтеренко из ЯНАО.

При присвоении звания матери получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Также им будут вручать грамоту и орден матери-героини.

Изначально звание "Мать-героиня" было установлено указом президиума Верховного совета СССР от 8 июля 1944 года для восполнения населения страны после Великой Отечественной войны.

Всего звание "Мать-героиня" получили в СССР около 430 тысяч женщин. Последнее награждение состоялось 14 ноября 1991 года.

1 июня 2022 года – в Международный день защиты детей Путин на встрече с многодетными семьями предложил вернуть звание "Мать-героиня". 15 августа российский президент подписал соответствующий указ.

Медни Кадырова родилась в 1978 году. Рамзан Кадыров познакомился со своей будущей супругой еще в школе. Супруга главы Чечни работает модельером. В октябре 2009 года она основала в Грозном дом моды, выпускающий мусульманскую одежду.

У супругов Кадыровых 11 родных и двое приёмных детей.

В октябре Кадыров опубликовал видео, утверждая, что трое его несовершеннолетних сыновей, младшему из которых 14 лет, приняли участие в боевых действиях на территории Украины. Они, по словам Кадырова-старшего, "посетили линию соприкосновения", "пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам". На опубликованном видео слышна стрельба, а подростки ведут огонь, в том числе из гранатомета.

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