В Узбекистане проходит референдум о поправках в Конституцию

В Узбекистане в воскресенье проходит референдум по внесению поправок в Конституцию страны. Если они будут приняты, нынешний президент Шавкат Мирзиёев сможет оставаться у власти до 2040 года.

В новой редакции Конституции президентский срок будет увеличен с пяти до семи лет. Если поправки будут приняты, президентские сроки нынешнего президента Мирзиёва "обнулятся", что даст ему возможность ещё дважды избираться на пост главы государства. Полномомчия президента также будут расширены.

По новой Конституции Узбекистан провозглашается социальным, правовым и светским государством. Ранее этих понятий в Основном законе страны не было. Число членов Сената будет сокращено со 100 до 65 человек. Смертная казнь запрещается. В новой редакции документа будет прописана обязанность государства обеспечивать гражданам минимальную зарплату, жильё и медицинскую помощь, а также доступ в интернет.