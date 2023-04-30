В Узбекистане проходит референдум о поправках в Конституцию

В Узбекистане в воскресенье проходит референдум по внесению поправок в Конституцию страны. Если они будут приняты, нынешний президент Шавкат Мирзиёев сможет оставаться у власти до 2040 года.
В новой редакции Конституции президентский срок будет увеличен с пяти до семи лет. Если поправки будут приняты, президентские сроки нынешнего президента Мирзиёва "обнулятся", что даст ему возможность ещё дважды избираться на пост главы государства. Полномомчия президента также будут расширены.
По новой Конституции Узбекистан провозглашается социальным, правовым и светским государством. Ранее этих понятий в Основном законе страны не было. Число членов Сената будет сокращено со 100 до 65 человек. Смертная казнь запрещается. В новой редакции документа будет прописана обязанность государства обеспечивать гражданам минимальную зарплату, жильё и медицинскую помощь, а также доступ в интернет.
- Референдум о поправках в Конституцию власти Узбекистана планировали провести ещё в прошлом году. Этому помешали протесты в автономной республике Каракалпакстан. В предлагавшейся тогда новой версии Конституции планировалось значительно ограничить автономию республики и лишить её права выхода из состава Узбекистана.
- В июле 2022 года в столице Каракалпакстана Нукусе и окрестностях прошли многочисленные акции протеста. Власти жёстко подавляли их. По официальным данным, в ходе протестов погибли 18 человек, более 240 пострадали, свыше 500 были задержаны. В итоге президент Мирзиёев предложил сохранить суверенитет автономии Каракалпакстана.
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