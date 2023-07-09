В Узбекистане завершились досрочные выборы президента

В Узбекистане в воскресенье прошли выборы президента. Впервые в истории страны они были проведены досрочно. Голосование уже признано состоявшимся. На него не были допущены кандидаты от реальной оппозиции, отмечает Узбекская служба Радио Свобода.

Кроме действующего президента Шавката Мирзиёева в голосовании участвовали кандидаты от Народно-демократической партии Улугбек Иноятов, от Социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") Робахон Махмудова и от Экологической партии Абдушукур Хамзаев. Кроме того, министерство юстиции не допустило до выборов оппозиционера Хидирназара Аллакулова, не зарегистрировав его Социал-демократическую партию "Хакикат ва Тараккиет" ("Правда и прогресс").

Досрочные выборы были назначены после того, как на референдуме 30 апреля были одобрены поправки в Конституцию страны. Согласно им, президентский срок теперь будет составлять не пять, а семь лет, полномочия главы государства расширяются. Государство, согласно новому закону, было объявлено правовым, социальным и светским, была отменена смертная казнь, запрещён принудительный детский труд,

В связи с принятием новой Конституции, сроки президента Мирзиёева, который находится у власти с 2016 года, были объявлены обнулёнными, что даёт ему возможность ещё дважды избираться на пост главы государства до 2037 года.

Предварительные итоги выборов Центризбирком Узбекистана обещает обнародовать 10 июля. В ходе предыдущего голосования в октябре 2021 года Мирзиёев, по официальным данным, набрал 80,31 процента голосов. Это был самый низкий объявленный результат в истории страны, до этого самый низкий процент набранных голосов победителя объявлялся в 1991 году, когда Ислам Каримов набрал, по официальным данным, 87,1 процента.