В Вене отменили концерт пианиста Дениса Мацуева

Концертный зал Konzerthaus в Вене отменил назначенный на 16 февраля концерт российского пианиста Дениса Мацуева. Причины отмены не указываются, однако ранее в 2022 году европейские и американские залы отменяли концерты Мацуева и некоторых других российских исполнителей, публично поддержавших военную агрессию в Украине.
В Вене вместо Мацуева сыграет французский пианист Александр Канторов, осуждающий российскую агрессию и принимавший участие в благотворительных концертах в помощь Украине.
Петиция на сайте change.org с призывом отменить концерт Мацуева в мае в Генуе за короткое время набрала около тысячи подписей. К мэру Генуи с требованием отмены концерта также обратилась группа активистов Arts Against Agression ("Искусство против агрессии").
- Денис Мацуев в 2014 году подписался под открытым письмом в поддержку аннексии Крыма. Впоследствии он неоднократно высказывался с одобрением политики Владимира Путина, в том числе в отношении Украины, входил в инициативную группу по выдвижению Путина кандидатом на президентские выборы 2018 года и в рабочую группу по подготовке поправок к Конституции России. После начала полномасштабной войны в Украине швейцарский Фонд Сергея Рахманинова исключил Мацуева из своего совета. В Латвии Мацуев вместе с рядом других прокремлёвски настроенных российских деятелей культуры объявлен персоной нон грата.
- В России также происходят отмены концертов музыкантов, высказывавшихся против войны в Украине. Ранее СМИ сообщали о существовании списка "запрещённых в России артистов", которые выступали против войны в Украине. Среди "запрещённых" артистов и групп есть ДДТ, Земфира, Noize MC, "Сплин", "Машина времени", "Аквариум" и другие. Многие из них были внесены Минюстом России в список иностранных агентов, некоторые покинули страну.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.