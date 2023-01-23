В Вене отменили концерт пианиста Дениса Мацуева

Концертный зал Konzerthaus в Вене отменил назначенный на 16 февраля концерт российского пианиста Дениса Мацуева. Причины отмены не указываются, однако ранее в 2022 году европейские и американские залы отменяли концерты Мацуева и некоторых других российских исполнителей, публично поддержавших военную агрессию в Украине.

В Вене вместо Мацуева сыграет французский пианист Александр Канторов, осуждающий российскую агрессию и принимавший участие в благотворительных концертах в помощь Украине.

Петиция на сайте change.org с призывом отменить концерт Мацуева в мае в Генуе за короткое время набрала около тысячи подписей. К мэру Генуи с требованием отмены концерта также обратилась группа активистов Arts Against Agression ("Искусство против агрессии").