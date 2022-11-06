Концерт рок-группы "Сплин" в Архангельске перенесли в третий раз

В Архангельске в третий раз отказали в плановом выступлении рок-группе "Сплин". Концерт должен был состояться 14 ноября, но его перенесли на 7 июня следующего года. Раньше тот же концерт переносили на более поздние даты с 8 апреля и 19 июня текущего года. Таким образом, "Сплину" не дают сцену в Архангельске уже более года - при том что, как сообщили менеджеры группы, все ранее купленные билеты остаюстя действительными.

Переносы концерта архангельские организаторы объясняли "причинами личного характера". Однако фанаты группы подозревают, что они связаны с политической позицией лидера группы Александра Васильева. 20 августа Васильев, выступая на фестивале в Воронеже, посвятил песню "Выхода нет" группам "Аквариум", "Машина времени", Tequilajazzz и другим музыкантам, которым пришлось уехать из страны из-за военного вторжения России в Украину и усиливающегося цензурного давления.

После этого выступления "Сплина" в разных городах России стали отменяться по "техническим причинам". В конце сентября стало известно, что отменены все предстоящие гастроли группы. Некоторые соцсети также удаляли её аудиозаписи.