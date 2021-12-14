В Верховном суде проходит второе заседание по делу "Мемориала"

Верховный суд России сегодня продолжает рассматривать иск Генеральной прокуратуры о ликвидации внесённого в реестр "иностранных агентов" международного историко-просветительского общества "Мемориал" ("Международный Мемориал").

По мнению ведомства, организация систематически нарушала закон об иностранных агентах, а именно не ставила соответствующей маркировки на материалах.

Правозащитники считают, что законных оснований для ликвидации организации, которая занимается исследованием политических репрессий и защитой прав человека нет, и называют иск Генпрокуратуры политическим решением.

Сегодняшнее заседание началось с 20-минутным опозданием. Судья Алла Назарова объявила процесс открытым.

В зале суда четыре прокурора: к процессу присоединился Алексей Жафяров, заместитель начальника управления Генпрокуратуры. Как напоминает "Медиазона" (издание признано СМИ-"иноагентом"), в феврале 2021 года Жафяров предлагал заочно преследовать организаторов несогласованных акций.

На сегодняшнем заседании изучают письменные материалы административного дела, в котором 9 томов. Судья Назарова начала с выяснения года регистрации "Мемориала". Следом, как предполагается, будет изучен сам иск Генпрокуратуры, а также протоколы, постановления и прочие документы.

Сегодня , как и в день первого заседания 25 ноября, у здания Верховного суда задерживают активистов, которые пришли поддержать "Мемориал". Один из них едва успел развернуть плакат "Руки прочь от Мемориала. Свободу политзаключенным", как был задержан полицией.

Общество "Мемориал" – одна из старейших правозащитных организаций в России, она была создана ещё в 1989 году при участии Андрея Сахарова. Главным направлением её деятельности стало сохранение памяти о жертвах сталинских репрессий. Также "Мемориал" выступает в защиту политзаключённых.

Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" было внесено в реестр НКО-"иноагентов" в 2016 году. Правозащитный центр "Мемориал" – в 2014 году, став одним из первых НКО, признанных в России "иностранными агентами".

В поддержку "Международного Мемориала" выступили российские и зарубежные деятели культуры, несколько нобелевских лауреатов. Отказаться от ликвидации "Мемориала" призвали российские власти США, ЕС, а также Совет Европы.