Деятели культуры опубликовали письмо, в котором призывают российские власти и президента России Владимира Путина сохранить "Международный Мемориал", внесённый в реестр иностранных агентов.
"В эти дни в России решается судьба общества Международный Мемориал, которое многие годы исследует историю о преступлениях и массовых нарушениях прав человека, совершенных тоталитарными режимами в прошлом. […] Сегодня Международный Мемориал подвергается беззаконным гонениям, его мероприятия срываются налетчиками, ему грозит закрытие через суд по надуманным основаниям", – говорится в тексте письма, которое опубликовано на сайте COLTA.RU.
Среди подписантов этого письма британский драматург Том Стоппард, южноафриканский писатель Джон Максвелл Кутзее, российский композитор Леонид Десятников, британский писатель Стивен Фрай и десятки других деятелей культуры.
- 11 ноября стало известно, что Генеральная прокуратура России подала иск в Верховный суд о ликвидации правозащитной организации "Международный Мемориал", обвинив её в систематическом нарушении законодательства об "иностранных агентах". А прокуратура Москвы подала иск в Мосгорсуд с требованием ликвидировать внесённый российскими властями в реестр "иностранных агентов" правозащитный центр "Мемориал".
- 17 ноября Совет Европы призвал российские власти прекратить ликвидацию "Мемориала" и в первоочередном порядке отменить закон об "иностранных агентах".
- Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" было внесено в реестр НКО-"иноагентов" в 2016 году. Правозащитный центр "Мемориал" – в 2014 году, став одним из первых НКО, признанных в России "иностранными агентами".
- Общество "Мемориал" существует более 30 лет, оно было создано в 1989 году. Главным направлением его деятельности первоначально было увековечение памяти жертв советских репрессий, впоследствии добавились другие историко-просветительские и правозащитные проекты.
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