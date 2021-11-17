Деятели культуры опубликовали письмо, в котором призывают российские власти и президента России Владимира Путина сохранить "Международный Мемориал", внесённый в реестр иностранных агентов.

"В эти дни в России решается судьба общества Международный Мемориал, которое многие годы исследует историю о преступлениях и массовых нарушениях прав человека, совершенных тоталитарными режимами в прошлом. […] Сегодня Международный Мемориал подвергается беззаконным гонениям, его мероприятия срываются налетчиками, ему грозит закрытие через суд по надуманным основаниям", – говорится в тексте письма, которое опубликовано на сайте COLTA.RU.

Среди подписантов этого письма британский драматург Том Стоппард, южноафриканский писатель Джон Максвелл Кутзее, российский композитор Леонид Десятников, британский писатель Стивен Фрай и десятки других деятелей культуры.