Полдень против Каца?

ЦИК накидает голоса Слуцкому за счёт испорченных бюллетеней? Бюджетников активно сгоняют на выборы, а ВЦИОМ подсчитывает возможные голоса за Путина, и это более 80 процентов. Оппозиция не определилась с тактикой на выборах. Максим Кац активно отстаивает свою позицию "За Даванкова", с ним не согласны сторонники акции "Полдень против Путина". Екатерина Дунцова поддержала Каца, поддержал его и остающийся в России политолог Александр Кынев. Он написал: "Кац мне не друг, но истина дороже". Что происходит в России перед выборами обсуждаем в эфире с политиком Максимом Резником. Ведущий - Артём Радыгин.