"Самая лучшая демократия"

Максим Кац объясняет, как проголосовать за мир и причём тут Даванков. Юлия Навальная призывает идти на выборы в воскресенье в полдень и благодарит сторонников. Люди на пятый день после похорон Навального несут цветы к его могиле и стихийным мемориалам, несмотря на задержания. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков со сцены молодежного форума пытается донести, что российская демократия самая лучшая. Переполох, который Навальный все-таки сумел устроить Кремлю перед выборами, обсуждаем с политологом Дмитрием Орешкиным. Ведущий - Иван Воронин.