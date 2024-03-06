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"Самая лучшая демократия"

Сергей Нарышкин и Юлия Навальная, коллаж
Сергей Нарышкин и Юлия Навальная, коллаж

Глава СВР Сергей Нарышкин назвал свою версию смерти Алексея Навального

Максим Кац объясняет, как проголосовать за мир и причём тут Даванков. Юлия Навальная призывает идти на выборы в воскресенье в полдень и благодарит сторонников. Люди на пятый день после похорон Навального несут цветы к его могиле и стихийным мемориалам, несмотря на задержания. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков со сцены молодежного форума пытается донести, что российская демократия самая лучшая. Переполох, который Навальный все-таки сумел устроить Кремлю перед выборами, обсуждаем с политологом Дмитрием Орешкиным. Ведущий - Иван Воронин.

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Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

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