В Вильнюсе открылся антивоенный "Конгресс свободной России"

В Вильнюсе открылся "Конгресс свободной России", который пройдёт с 31 августа по 2 сентября. Его цель – собрать на одной площадке россиян, открыто выступающих против российской военной агрессии в Украине, а также представителей европейских стран и международных организаций, поддерживающих народ Украины в противостоянии путинской диктатуре. Организатор Конгресса – Российский комитет действия.

Конгресс проходит под девизом "Будьте храбрыми, как Украина". Среди заявленных участников – Виктор Шендерович, Евгений Чичваркин, Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Юлия Латынина, Дмитрий и Геннадий Гудковы, Дмитрий Быков, Леонид Невзлин, Сергей Гуриев, Сергей Алексашенко, Альфред Кох, Константин Эггерт, Владислав Иноземцев, Александр Морозов.

Международные гости мероприятия – министр обороны Латвии Артис Пабрикс, бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, советник руководителя администрации президента Украины Алексей Арестович, основатель Hermitage Capital Management Билл Браудер, бывший посол США в России Майкл Макфол, а также представители правительства Литвы, Польши и ряд депутатов Европарламента.

Текстовая трансляция конгресса проходит в твиттере.

Больше новостей в видеосюжетах Радио Свобода: