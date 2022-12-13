В воинской части в Каменке погиб уже четвёртый военный

В воинской части в посёлке Каменка Ленинградской области погиб 21-летний срочник Анатолий Черкашин. Ранее в этой части погибли трое мобилизованных. Об этом сообщает издание DOXA.
Сослуживцы Черкашина рассказали его близким, что он должен был ночевать во времянке рядом с баней – вместе с двумя соседями. Утром его нашли с пробитой головой и вскрытыми венами. При этом следы крови обнаружились в разных комнатах, а возможный предмет убийства найден не был.
Родственники Черкашина не верят, что он совершил самоубийство. Сейчас его тело находится под следствием. Офицеры ситуацию не комментируют.
Ранее в воинской части в Каменке погибли трое мобилизованных: один выстрелил в себя из автомата во время учений, двое других умерли якобы от сердечного приступа.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. Журналисты Би-би-си и "Медиазоны" по открытым данным подтвердили гибель на войне в Украине более десяти тысяч российских военнослужащих, в том числе 430 мобилизованных. Из них более двадцати умерли в учебных центрах ещё до отправки на фронт. Как минимум четверо из них совершили самоубийство.
- По данным ООН, к началу декабря в результате боевых действий погибли 6702 мирных украинца, в том числе 424 ребёнка. Эти данные могут быть неполными.
- Украинские власти расследуют многочисленные уголовные дела в отношении российских военных, обвиняя их в преступлениях против гражданского населения. Россия свою причастность к убийствам мирных жителей отрицает.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.