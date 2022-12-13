В воинской части в Каменке погиб уже четвёртый военный

В воинской части в посёлке Каменка Ленинградской области погиб 21-летний срочник Анатолий Черкашин. Ранее в этой части погибли трое мобилизованных. Об этом сообщает издание DOXA.

Сослуживцы Черкашина рассказали его близким, что он должен был ночевать во времянке рядом с баней – вместе с двумя соседями. Утром его нашли с пробитой головой и вскрытыми венами. При этом следы крови обнаружились в разных комнатах, а возможный предмет убийства найден не был.

Родственники Черкашина не верят, что он совершил самоубийство. Сейчас его тело находится под следствием. Офицеры ситуацию не комментируют.

Ранее в воинской части в Каменке погибли трое мобилизованных: один выстрелил в себя из автомата во время учений, двое других умерли якобы от сердечного приступа.