В воинской части в Волгоградской области произошёл пожар

Власти Волгоградской области сообщили о пожаре в ночь на четверг в одной из воинских частей около посёлка Котлубань. Как говорится в тексте в телеграм-канале администрации региона, пожар был оперативно локализован и потушен. Пострадавших и повреждений гражданских объектов нет. Обстоятельства выясняются.

Источники телеграм-канала ASTRA утверждают, что территория войсковой части в Котлубани была атакована беспилотником. В результате там сгорел склад с боеприпасами мелкого стрелкового оружия. Были эвакуированы 630 человек, включая более 250 гражданских сотрудников и троих детей. Пострадавших, по предварительным сведениям, нет.

По данным источников ASTRA, беспилотник атаковал часть в Волгоградской области примерно в час ночи. Дрон взорвался. Пострадавшая войсковая часть, согласно открытым данным, является крупным арсеналом комплексного хранения боеприпасов. В результате взрыва на территории склада 59, где хранятся боеприпасы мелкого стрелкового оружия, начался пожар, отмечается в сообщении.

Baza со ссылкой на местных жителей пишет, что перед началом пожара на территории воинской части они слышали звук, характерный для пролетающего беспилотника. После этого раздался взрыв.

Телеграм-канал V1.RU Новости Волгограда написал о панике, охватившей родных военных, находящихся в Котлубани. В этой связи говорится, что они не могут дозвониться до служащих после пожара в части под Волгоградом.