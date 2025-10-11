В Волгограде обломки дронов повредили жилые дома. Пострадал пенсионер

В ночь на 11 октября украинские беспилотники атаковали Волгоградскую область, сообщил глава региона Андрей Бочаров.

По словам губернатора, обломки сбитого дрона повредили здания школы и детсада, а также три многоквартирных дома. Из-за осколков выбитых стекол ранение получил пенсионер.

Минздрав Волгоградской области, в свою очередь, сообщил, что с острой реакцией на стресс госпитализированы трое детей, пишет "V1.RU – Новости Волгограда".

По данным Минобороны России, всего за ночь были уничтожены 42 беспилотника. Большинство из них (19) были сбиты над территорией Волгоградской области. Еще 15 дронов сбили над Ростовской областью – согласно предварительной информации, пострадавших нет.