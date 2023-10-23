В Волгоградской области при пожаре в жилом доме погиб человек

При пожаре в пятиэтажном жилом доме в Котельникове Волгоградской области погиб человек, пострадали ещё двое. Об этом сообщает МЧС России.

По данным местного комитета здравоохранения, пострадавшие – 27-летний мужчина, которого госпитализировали в реанимацию, и девочка, которая обратилась в больницу сама.

Причины пожара устанавливаются. Местные СМИ со ссылкой на очевидцев, диспетчерскую службу и источник, близкий к районной администрации, пишут, что в квартире взорвался бытовой газ. Местный отдел МЧС сообщает, что "в двух квартирах на пятом этаже здания горели домашние вещи".

Прокуратура и Следственный комитет области начали проверку.

По сведениям волгоградского издания V1, пострадавший панельный дом построен в 1989 году. Здание газифицировано, но в квартирах установлены газовые колонки, так как централизованной подачи горячей воды там нет.