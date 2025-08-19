В Волгограде в ночь на 19 августа украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод. На территории возник пожар, его удалось потушить приблизительно к 10 утра, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на региональные власти. Последствия атаки неизвестны.

Завод стал целью дронов как минимум в третий раз с 13 августа. В Украине заявляли, что предприятие поставляет топливо военным, и поэтому является военным объектом. До войны производственная мощность НПЗ составляла около 15 млн тонн нефти в год — это было около 5,5 процента от всей российской переработки. Беспилотники атакуют его с февраля 2024 года.

Как сообщили власти Волгоградской области, обломки одного из сбитых во время ночной атаки дронов упали на территории больницы №16 на юге города, у одного из корпусов загорелась крыша. Сообщается, что пострадавших нет.

Минобороны России утром отчиталось о перехвате 23 украинских ударных беспилотников, над Волгоградской и Ростовскими областями и аннексированным Крымом. Сколько дронов было запущено — не уточняется.