В Курске загорелся многоэтажный жилой дом после попадания украинского дрона

В Курске в ночь на 15 августа украинский беспилотник попал в десятиэтажный жилой дом. Возник пожар на четырёх этажах. Один человек погиб, 10 ранены, среди них — один подросток. Об этом сообщил и.о. губернатора региона Александр Хинштейн.

Жильцы эвакуированы, утром начнётся оценка возможности дальнейшей эксплуатации дома, сообщает Kursktv.ru. Сообщается, что в результате атаки повреждены 11 домов, школа, детский сад и детская поликлиника.

В Сызрани в Самарской области, примерно в 1000 километров от линии фронта, украинские беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу. Очевидцы сообщают о сильном пожаре на территории. Других подробностей атаки нет. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что атака была массовой", 13 дронов было сбито, эта оценка не соответствует данным военных.

В Белгороде два человека получили ранения в результате удара беспилотника по центру города, они госпитализированы, написал в соцесетях губернатор Вячеслав Гладков.

Минобороны России утром 15 августа заявило, что силы ПВО сбили за ночь 53 украинских дрона, в том числе 13 в Курской и семь в Самарской области. Сколько не было сбито — не сообщается. Аэропорты Тамбова, Саратова, Самары и Волгограда приостанавливали полёты.