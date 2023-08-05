Казахстан хочет запретить символы поддержки войны против Украины

Власти Казахстана совместно с Генпрокуратурой прорабатывают введение запрета на товары с "этнополитизированной символикой" в стране. Речь идет, в частности, об атрибутике ЧВК "Вагнер", а также неофициальных символах поддержки России в войне против Украины — буквах Z и V. Об этом сообщает сообщает агентство КазТАГ.

Кроме того, запрет может затронуть товары с надписями "Армия России" и "Вежливые люди", эмблемы Рабочей партии Курдистана и Восточного Туркестана.

Прокурор отдела защиты общественных интересов отметил, что "отдельными представителями разных этносов в общественном поле демонстрируется различная этническая символика", которая вызывает неоднозначную реакцию в обществе.

В рамках ограничений прокуратура предложила правительству запретить изготовление, перевозку и распространение в Казахстане продукции с символами, которые используются противоборствующими сторонами в вооруженных конфликтах. За распространение в Казахстане указанной продукции предлагается ввести административную ответственность.

Буквы Z и V считаются неофициальным символом российского вторжения на территорию Украины. Их неоднократно использовали на акциях в поддержку войны, в том числе с участием детей. Символ рисовали на дверях квартир тех, кто выступает против российской агрессии по отношению к соседнему государству.

Казахстан официально не запретил демонстрацию букв Z и V как символов поддержки войны. Владельцев автомобилей с соответствующими наклейками штрафовали по административной статье о нарушении правил эксплуатации транспортных средств.

За порчу символа Z в России грозит штраф . Например, уже штрафовали за бросок краской и плевок.

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