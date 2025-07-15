В Воронеже после атаки украинских дронов госпитализированы 14 человек

14 человек госпитализированы в Воронеже после атаки украинских дронов, сообщил утром 15 июля губернатор региона Александр Гусев. Среди пострадавших — 15-летний подросток, одна из раненых доставлена в больницу из сельского района Воронежской области.

Ещё два человека были ранены, один от госпитализации отказался, другой обратился в поликлинику с лёгкой травмой. Сообщается о повреждении нескольких квартир в многоэтажных зданиях и частных домов в пригороде.

В городе возник пожар, следует из видеороликов с места событий. На момент публикации новости неизвестно, что именно загорелось.

В Липецкой области дроны атаковали завод "Энергия", производящий элементы питания, в том числе батарейки и аккумуляторы. Завод неоднократно атаковался во время войны, часть его продукции используется в военной промышленности.

Российское министерство обороны сообщило, что ночью военные перехватили 55 украинских дронов. 32, как утверждается, были сбиты над Белгородской областью, 12 над Воронежской, три — над Липецкой, по одному над Ростовской и Курской областями, шесть — над акваторией Чёрного моря. Сколько дронов было запущено и не было перехвачено — не уточняется. Украина атаку не комментировала.