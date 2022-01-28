В Воронеже трансгендерного мужчину отправили в женскую колонию

В Воронеже районный суд отправил в женскую колонию трансгендерного мужчину, которого осудили на три года колонии по обвинению в сбыте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщается на сайте суда.

Обвинительный приговор был вынесен ещё в феврале 2021 года районным судом Белгорода, которому было известно, что подсудимый официально сменил пол с женского на мужской. Позднее региональная прокуратура потребовала признать недействительными записи в органах ЗАГС о смене пола. Далее судебный процесс проходил в Воронеже, потому что там обвиняемому выдали заключение о трансгендерном переходе.

В итоге Воронежский областной суд признал незаконным решение врачебной комиссии о выдаче справки об изменении пола. Документы о трансгендерном переходе обвиняемого были аннулированы, а районный суд постановил, что приговор "подлежит исполнению по правилам отбывания лишения свободы женщинами".