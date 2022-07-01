В Воронежской области открыли новый памятник Аленке вместо "пугающего"

В городе Нововоронеж, в Вороженской области, открыли новый памятник ходоку Аленке, которая по легенде является основательницей села Новая Аленовка. Об этом сообщает, в частности, "Коммерсантъ" со ссылкой на местную администрацию.

Открытие монумента состоялось в рамках городского фольклорного праздника "Истоки" в честь 250-летия села.

Скульптура заменила другой памятник, простоявший всего три дня и демонтированный в конце 2020 года. Местные жители резко критиковали прежнюю Аленку, называя её устрашающей. Скульптура стала мемом в соцсетях. В итоге власти откликнулись на многочисленные жалобы, пообещав установить "спокойную, душевную Аленку с красивым лицом", пишет "Медуза".

Первый памятник впоследствии продали на аукционе. При стартовой цене в 1 миллион рублей его за 2,6 миллиона приобрел воронежский девелопер Евгений Хамин. Новый владелец пообещал установить работу в "будущем парке скульптур" в пригороде Воронежа, на территории Рамонского района.