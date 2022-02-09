В WADA не стали комментировать допинг-тест фигуристки Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет комментировать ситуацию с допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом в пресс-службе WADA заявили агентству ТАСС.

Ни МОК, ни организаторы Олимпийских игр в Пекине также официально не заявляли о каких-либо проблемах с допинг-пробой российской фигуристки. Однако на Олимпиаде задержали награждение российских фигуристов, которые 7 февраля выиграли командные соревнования, набрав 74 очка и обеспечив себе первое место досрочно. Валиева выступала в составе команды.

ТАСС пишет, что Международный олимпийский комитет во вторник отменил церемонию награждения, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев. В WADA это комментировать не стали.

9 февраля портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у Валиевой. Издание не исключило, что положительный допинг-тест мог быть зафиксирован перед Олимпиадой - в декабре 2021 года.

По словам источников РБК, речь может идти о препарате под названием триметазидин, в минимальных пропорциях. Известно, что он используется как кардиологическое средство. Источники издания The Guardian утверждали, что вещество, обнаруженное у неназванного фигуриста, не может напрямую влиять на улучшение результатов.

Inside the Games уточняет, что юридические проблемы связаны с возрастом 15-летней россиянки. По правилам Всемирного антидопингового агентства, Валиева является "защищенным лицом", поскольку на момент предположительного нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной.