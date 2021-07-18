В Якутске из-за пожаров закрыт аэропорт и движение судов по Лене

В Якутске из-за лесных пожаров и сильной задымленности власти приостановили движение судов по реке Лена, сообщает Сибирь.Реалии.

Аэропорт города также временно прекратил работу. Из-за густого дыма задержаны рейсы до Новосибирска, Иркутска, Москвы, Екатеринбурга. Кроме того, в Якутске из-за отсутствия видимости не смогли приземлиться несколько рейсов. Полеты прекращены до улучшения метеоусловий.

На реке Лена ограничили движение маломерных и скоростных судов судов, а также паромов на переправах "Якутск - Нижний Бестях", "Кангалассы - Соттинцы" и "Мохсоголлох - Качикатцы".

С начала июня в Якутии сохраняется сухая и жаркая погода. Задымленность наблюдается в 18 районах региона. За последние сутки из 223 пожаров потушить удалось лишь 12. Около 3,5 тысяч человек участвуют в борьбе с огнем, на ликвидацию брошены силы не только МЧС, но и Минобороны. С 23 июня в республике действует режим ЧС.