В Ярославле отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым

В Ярославле отменили показ спектакля "Эйнштейн и Маргарита" с участием Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт. В министерстве культуры Ярославской области пояснили, что это было сделано "с учётом общественного мнения". Причиной стала антивоенная позиция артистов. Ранее спектакль уже отменяли в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

Как пишет издание 76.ru, городские власти получили ряд обращений от инициативных горожан, которые требовали отмены спектакля. Один из них, местный активист Сергей Казанский, направил письма с требованием отменить спектакль губернатору Ярославской области, в региональную думу, в Минкульт и другие инстанции. Его не устраивало именно участие в спектакле Серебрякова и Раппопорт.

"Проживают эти артисты за границей, выступают против проведения специальной военной операции, а деньги зарабатывают в России", - аргументировал своё требование Казанский.