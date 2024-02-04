В Ярославле отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым

В Ярославле отменили показ спектакля "Эйнштейн и Маргарита" с участием Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт. В министерстве культуры Ярославской области пояснили, что это было сделано "с учётом общественного мнения". Причиной стала антивоенная позиция артистов. Ранее спектакль уже отменяли в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.
Как пишет издание 76.ru, городские власти получили ряд обращений от инициативных горожан, которые требовали отмены спектакля. Один из них, местный активист Сергей Казанский, направил письма с требованием отменить спектакль губернатору Ярославской области, в региональную думу, в Минкульт и другие инстанции. Его не устраивало именно участие в спектакле Серебрякова и Раппопорт.
"Проживают эти артисты за границей, выступают против проведения специальной военной операции, а деньги зарабатывают в России", - аргументировал своё требование Казанский.
- Спектакль "Эйнштейн и Маргарита" поставлен режиссёром Александром Мариным по пьесе драматурга Александра Гельмана. В нём рассказывается об истории любви физика Альберта Эйнштейна и жены русского эмигранта Сергея Конёнкова Маргариты. Премьера спектакля состоялась 12 июня 2022 года в Московском драматическом театре имени Пушкина.
- Актриса Ксения Раппопорт в феврале 2022 года осудила военное вторжение России в Украину. Также она выступала против политических репрессий в культурной сфере в России. В соцсетях она поддержала свою коллегу Лию Ахеджакову, спектакли с участием которой тоже отменялись из-за антивоенной позиции актрисы.
- Актёр Алексей Серебряков несколько лет жил с семьёй в Канаде, а после возвращения подвергался резкой критике из-за некомплиментарных высказываний в адрес России в СМИ.
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