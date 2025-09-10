В Юте снайпером ранен соратник Трампа Чарли Кирк

Чарли Кирк, общественный активист и основатель консервативной студенческой организации Turning Point USA, был ранен выстрелом в шею в среду во время мероприятия в Университете долины Юты в Ореме (штат Юта). Как сообщает Reuters, он доставлен в больницу в критическом состоянии.

"Выстрел был произведен из соседнего здания. Подозреваемый уже задержан", — рассказал Reuters представитель университета.

"Мы внимательно следим за сообщениями о трагическом инциденте с Чарли Кирком в Университете долины Юты", — написал в социальной сети X директор ФБР Каш Патель. — "Наши мысли с Чарли, его близкими и всеми пострадавшими". Он добавил, что агенты ФБР незамедлительно выдвинулись на место происшествия.

"Мы все должны молиться за Чарли Кирка, который был ранен", — написал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. — "Прекрасный человек во всех отношениях. Да благословит его Бог!"

Поддержку Кирку выразили представители обеих ведущих политических партий США. "Политическое насилие НИКОГДА не может быть приемлемым", – написал в соцсети X лидер демократов в Палате представителей Конгресса Хаким Джеффрис. – "Мои мысли и молитвы с Чарли Кирком и его семьёй". Нападение осудила и бывшая соперница Трампа на президентских выборах, бывший вице-президент Камала Харрис.

На видео, распространяющемся в социальных сетях, видно, как Кирк выступает перед большой уличной аудиторией, затем раздается громкий хлопок, похожий на выстрел. Кирк на мгновение прикладывает руку к шее, из которой начинает литься кровь, и падает со стула, после чего люди начинают в панике разбегаться. Опубликовано также видео задержания подозреваемого в покушении на жизнь Кирка. По данным телеканала Fox News, это Майкл Маллинсон — член Демократической партии в штате Юта. Он стрелял из здания, находящегося примерно в 180 метрах от места, где выступал Кирк. Официально личность стрелявшего пока не подтверждена.

31-летний Кирк сыграл ключевую роль в мобилизации молодежной поддержки Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре прошлого года. Мероприятия с его участием в университетских кампусах по всей стране обычно собирают большие аудитории.

У Чарли Кирка 5,2 миллиона подписчиков в X. Он ведёт популярный подкаст и радиопрограмму "The Charlie Kirk Show", а недавно также выступил в роли соведущего "Fox & Friends" на телеканале Fox News.

Кирк входит в число наиболее заметных консервативных инфлюенсеров, поддерживающих президента Дональда Трампа. Кирк часто критикует ведущие СМИ и высказывается по вопросам, связанным с расой, гендером и иммиграцией, нередко в провокационной форме.

По данным Reuters, с момента нападения сторонников Трампа на Капитолий 6 января 2021 года в США имел место более 300 случаев политически мотивированных нападений. В июле 2024 года сам Трамп был легко ранен во время предвыборного мероприятия в Батлере, штат Пенсильвания.