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В Забайкалье приняли закон о запрете склонения к абортам

Законодательное собрание Забайкальского края приняло закон, запрещающий "склонение беременных к аборту". Такие действия станут расцениваться как административное нарушение и караться штрафом.

Что именно может считаться "склонением к аборту", в законе не указано. Краевой министр здравоохранения Оксана Немакина ранее объясняла, что чаще всего речь идёт о случаях, когда кто-то из членов семьи не хочет рождения ребёнка и требует от женщины прервать беременность.

Забайкалье стало 13-м российским регионом, в котором принят подобный закон. Введения такого запрета повсеместно требовал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

  • Российские власти активно обсуждают меры по ограничению прав женщин на аборт. В Госдуме обсуждалась возможность запрета проводить прерывание беременности в частных клиниках. От проведения абортов уже отказались частные клиники в Татарстане, Курской и Челябинской областях и аннексированном Крыму.

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