В Забайкалье приняли закон о запрете склонения к абортам

Законодательное собрание Забайкальского края приняло закон, запрещающий "склонение беременных к аборту". Такие действия станут расцениваться как административное нарушение и караться штрафом.

Что именно может считаться "склонением к аборту", в законе не указано. Краевой министр здравоохранения Оксана Немакина ранее объясняла, что чаще всего речь идёт о случаях, когда кто-то из членов семьи не хочет рождения ребёнка и требует от женщины прервать беременность.

Забайкалье стало 13-м российским регионом, в котором принят подобный закон. Введения такого запрета повсеместно требовал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.