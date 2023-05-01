В забайкальском городе Борзя загорелись жилые дома

В городе Борзя Забайкальского края загорелись не менее десяти домов, магазин, котельная и огороды с постройками. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Об этом сообщают Сибирь.Реалии.

Среди версий – переход огня на здания с близлежащей свалки или с травы на городской улице. Пожар тушат силы МЧС и местные жители, которые лопатами и мётлами пытаются предотвратить распространение огня на соседние дома. О пострадавших не сообщается.

Перекинувшийся на жилые дома пожар в Борзе – уже как минимум девятый случай в России за последние дни. Ранее в посёлке Сосьва Свердловской области сгорели более 150 домов, погиб человек. Огонь уничтожил несколько десятков домов в других населённых пунктах Забайкальского края и Свердловской области, а также Курганской и Омской областей. В нескольких случаях возбуждены дела о халатности.