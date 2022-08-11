"В заложниках у собственной совести". Дело против Марины Овсянниковой

Следственный комитет РФ возбудил дело о фейках про армию в отношении бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой. Поводом послужил пикет у Кремля с плакатом "Путин – убийца, его солдаты – фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?" Об этом Овсянникова сообщила в своем телеграм-канале. Сегодня Басманный суд Москвы отправил ее под домашний арест до 9 октября, по словам адвоката, о домашнем аресте ходатайствовало следствие.



Овсянниковой предъявлено обвинение, она задержана. Об этом сообщил её адвокат Дмитрий Захватов. Бывшему редактору Первого канала грозит до 10 лет лишения свободы. Утром 10 августа в её доме в Москве прошёл обыск.

15 июля Овсянникова устроила одиночный пикет на фоне Кремля, развернув плакат с надписью "Путин – убийца, его солдаты – фашисты" и фотографиями погибших в Украине детей. Тогда ее не задержали.

В марте этого года, после вторжения России в Украину, Марина Овсянникова устроила акцию в прямом эфире программы "Время", в которой работала. Во время выпуска новостей она вышла в кадр с антивоенным плакатом. Тогда суд оштрафовал редактора на 30 тысяч рублей, признав виновной в "организации либо проведении публичного мероприятия без подачи уведомления".

После этого Овсянникова уволилась с Первого канала и несколько месяцев провела за границей, в том числе в Украине, не раз высказывалась с осуждением войны. Ее наградили премией имени Вацлава Гавела.



В июле суд обязал журналистку выплатить 50 тысяч рублей из-за речи у Басманного суда во время избрания меры пресечения политику Илье Яшину. Её признали виновной в дискредитации армии. Тогда Овсянникова назвала войну "самым ужасным преступлением XXI века".

8 августа суд оштрафовал Овсянникову еще на 40 тысяч рублей по делу о дискредитации армии за пост в фейсбуке.



По делу о фейках Марине Овсянниковой грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом рассказал ее адвокат Дмитрий Захватов:

Ей предъявлено обвинение по статье 207.3 УК РФ

- Марина Владимировна задержана, ей предъявлено обвинение по статье 207.3 УК РФ – это та самая статья, по которой в настоящий момент находятся в заключении очень много хороших людей: мой друг Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Алексей Горинов, Саша Скочиленко. В среду в 6 часов утра у Марины Владимировны прошел обыск, после этого ее забрали в Следственный комитет, предъявили ей это обвинение, составили в отношении нее протокол задержания, и после этого уже вечером увезли в изолятор временного содержания на Петровке, 38. А поводом для возбуждения уголовного дела послужил ее пикет, в котором она стояла 15 июля 2022 года.



- Это была уже не первая антивоенная акция Марины. Мы узнали о ней после ее выступления на Первом канале, когда она в прямом эфире программы "Время" вышла с антивоенным плакатом. Какое у вас ощущение, почему Марина, которая так долго проработала на государственном пропагандистском канале, пошла на все эти антивоенные выступления и не уехала из страны, хотя у нее была такая возможность?

Она оказалась в заложниках у собственной совести

- У нее достаточно уникальная ситуация. Она, с одной стороны оказалась в заложниках у собственной совести. Все эти акции протеста, которые она делала, их интенсивность, несмотря на все угрозы властей, которые поступали в виде намеков, несмотря на все эти судебные дела, она все равно продолжала в том же духе, потому что она просто не могла молчать. С другой стороны, она находилась в заложниках у своих материнских чувств, и в России она была именно в связи с тем, что стартовал процесс по делу об установлении места жительства ее детей, потому что неожиданно для всех ее бывший супруг в суд иск об определении места жительства детей. Он требовал, чтобы дети проживали у него. Хотя все эти годы они жили у Марины, и никаких проблем не возникало. По какой причине он это сделал, мы, я думаю, выясним немножко позже. У меня есть на эту тему предположения, но по этическим соображениям я не хотел бы их сейчас озвучивать. Думаю, что дело там совсем не в детях, мягко говоря.



- Вы думаете, на него оказывали давление?



- Я думаю, что все еще проще, но не хочу сейчас об этом говорить. Это слишком низко для того, чтобы это в эфире произносить.​



- Какова будет ваша стратегия по защите Марины?

Необходимо поддерживать человека, распространять информацию о его деле, обращаться в ООН

- Проблема заключается в том, что по всем этим делам, а они носят серийный характер, примерно так же серийно фабриковались дела об административных правонарушениях в отношении участников мирных собраний все эти годы. Вот сейчас по тому же принципу фабрикуются уголовные дела. Вкратце расскажу, как это происходит. Если оставить разговор о неконституционности этой статьи, что она в принципе не должна находиться в Уголовном кодексе, есть и другая проблема. В предмет доказывания вины, с точки зрения теории уголовного процесса, должно входить установление следственным путем того, что те сведения, которые распространены были посредством той или иной публикации, являются ложными. Иными словами, следователь должен выяснить, а действительно ли в Украине погибло 352 ребенка, как написала на своем плакате Марина Владимировна, или там погибло больше детей, или там погибло меньше детей. Но ничего этого на практике нет, на практике просто-напросто направляется запрос в Министерство обороны, и какой-то чиновник Министерства обороны, который ни разу в своей жизни, может быть, и в Украине не был, я уже молчу про поле боя и все остальное, отвечает вам, что нет, такого быть не могло, потому что Российская Федерация стреляет только высокоточным оружием, и вообще мирные граждане не страдают. Так это происходит с точки зрения практики. Поэтому стратегия защиты по этим делам отработана. Помимо того, что необходимо поддерживать человека, распространять информацию о его деле, нужно обращаться в соответствующий комитет ООН и приобщать к материалам дела доклад ООН о численности жертв среди мирного населения в Украине. Нужно требовать, чтобы эти доклады были изучены и нашли свою правовую оценку при составлении обвинительного заключения, - полагает адвокат Дмитрий Захватов.



Сразу после того, как Марина Овсянникова прославилась своими антивоенными выступлениями, за которые ее только штрафовали, ее начали называть "агентом Кремля", а ее деятельность - политическим расчетом.

Правозащитник, бывший узник Болотного дела, оппозиционный политик Николай Кавказский надеется, что теперь таких людей станет значительно меньше:

Это такая новая сталинская статья

- Марине Овсянниковой предъявили обвинение по статье 207.3 Уголовного кодекса о фейках про армию. Ее вторая часть подразумевает мотив политической ненависти, который сейчас вменяется Марине. На мой взгляд, это такая новая 58-я сталинская статья, по которой преследовали жертв сталинизма, а сейчас она введена против российских оппозиционеров. И сроки по этой статье вполне сталинские– статья подразумевает от 5 до 10 лет лишения свободы. Я боюсь, что ее заключат в СИЗО, потому что ее уже не раз привлекали за дискредитацию армии. Мне кажется, это были такие предупреждения, чтобы она уехала из страны либо прекратила эту деятельность. Но сейчас уже решили возбудить в порядке уголовного судопроизводства. К сожалению, как мы видим, Алексей Горинов получил 7 лет лишения свободы по этой статье. Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза находятся сейчас по этой же статье под стражей. Власть использует репрессивные методы, чтобы заглушить голос оппозиции, чтобы иная точка зрения была неслышна и невидна. Для меня это возмутительно – как так, за одиночный пикет от 5 до 10 лет? То есть все меньше есть возможностей говорить правду, нам все это запрещают, и фактически мы скатываемся в тот оруэлловский мир, где надо говорить, что дважды два – пять, война – это мир, а незнание – сила.

- Николай, Марина Овсянникова долгие годы проработала на государственную машину пропаганды. И сразу после ее такого искрометного выступления на Первом канале, где она вышла в прайм-тайм с антивоенным плакатом, многие начали упрекать ее в том, что она проект Кремля, начали говорить о ее неискренности, критиковать ее дальнейшие поступки, говорить о ее расчетливости. А как вы относитесь к перерождению, скажем так, Марины Овсянниковой? Насколько искренне она сейчас выступает?

У меня есть уверенность, что она делает это искренне

- У меня есть уверенность, что она действительно искренне это делает. Я не знаю, как на самом деле, но уверенность у меня такая. И мне не нравятся все эти обвинения в том, что тот агент Кремля, этот агент Кремля, этот работает на мэрию… Простой случай, когда я на выборах председателя партии "Яблоко", это, по-моему, 2015 год был, поддержал Эмилию Слабунову, а не Льва Шлосберга, один из самых громких голосов, который кричал, что я агент Кремля, был Антон Красовский, который сейчас работает на Russia Today. Так что, знаете, конечно, сложно не обращать на такое внимание, но, к сожалению, у нас в оппозиции много таких людей, которые друг друга и различных оппозиционных политиков называют агентами Кремля. Ну, вот такая токсичная среда, к сожалению, надо с этим что-то делать.



- Вы помогаете политическим заключенным. Будете ли вы следить за судьбой Марины Овсянниковй, поддерживать и помогать?



- Конечно же, меня возмущает вся эта ситуация, я давно слежу за ее задержаниями, писал об этом в своих соцсетях и намерен продолжать это делать, следить за ситуацией и придавать ее огласке.



- А как вы думаете, почему она все-таки не уехала?

Лично для меня важно оставаться в России

- Я не знаю. Но лично для меня важно оставаться в России, потому что я считаю, что я, как политик, как политический активист, несу ответственность за тех людей, которые здесь остаются. А все уехать не могут, и для меня важно оставаться здесь. Может быть, она считает так же, может, нет, я не знаю, - рассказал бывший заключенный, юрист и политический активист Николай Кавказский.





Законы о фейках и о дискредитации армии были приняты вскоре после российского военного вторжения в Украину. За распространение фейков можно получить до 15 лет лишения свободы. Действия, направленные на дискредитацию армии, совершенные впервые, считаются административным правонарушением; за повторную дискредитацию предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.