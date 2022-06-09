Переобулась в украинку? Соцсети о Марине Овсянниковой

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова продолжает вести достаточно противоречивую публичную жизнь. Многие её заявления злят и украинцев, и российских запутинцев, и российских же оппозиционеров.
Вот прекрасно показывающий это резонансный пост.
Ответы на главные вопросы украинцев:
1. Я НЕ требую снятия санкций. Видимо их ещё недостаточно, раз война продолжается.
2. Я НЕ сотрудничаю с ФСБ ( если я бы сотрудничала с российскими спецслужбами, я была такая же тупая, как Боширов и Петров, которые ходили по Солсбери, любовались Собором и заодно травили Скрипалей)
3. Почему меня отпустили? Спасибо Макрону, Зеленскому и американским политикам.
4. Я НЕ пропагандист, в редакции Первого канала я занималась международными трансляциями. Я никогда не писала пропагандистских текстов и не выпускала их в эфир.
5. Все новости на Первом канале шли в прямом эфире. После моего протеста, они идут с небольшой задержкой.
6. Война- это наша коллективная ответственность. Не Путин убивал людей в Буче и бомбил роддом в Мариуполе. Это делали конкретные военные преступники.
7. Мы НЕ братские народы. Этот тезис активно продвигает Путин, но у Украины свой путь.
8. Я не «хорошая русская», я украинка. В знак поддержки Украины намерена сменить фамилию Овсянникова, на свою родную фамилию Ткачук.
В самопиаре она точно разбирается.
Если Овсянникова украинка и больше 10 лет работала на путинский режим, следует ли из этого, что война это коллективная вина украинцев?
Война — это коллективная вина русских, но не моя, я же не русская, а украинка (потрясающая логика переобувания в воздухе).
Путин не убивал людей в Буче (действительно, чего к Путину все пристали, он вообще ни при чем и не знает, что происходит).
Марина Овсянникова — просто разочарование года.
- Для чего дура Овсянникова устроила весь этот идиотский цирк?
- Для того, чтобы сбежать на Украину, сменить фамилию и до конца своих дней доказывать, что она не плохая россиянка, а хорошая украинка!
Испанский стыд
"Можно вывести девушку с Первого канала, но..." далее по старой поговорке.
Кто-нибудь заткнет уже фонтанирование г-жи Овсянниковой? Которая уже договорилась до того, что "Путин не убивал людей в Буче". Или пусть говорит, саморазоблачается дальше?
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК "Völkischer Beobachter"
"Да, я все эти года работала в Аушвице, но я только сортировала вещи и обувь заключенных. Я была техническим работником."
Сам, отдельно взятый, поступок Овсянниковой моментально вызвал у меня уважение и восхищение. В нем был протест и жертвенность. Но все ее дальнейшие действия и слова в моих глазах полностью перечеркнули его значение
Овсянникова отделалась в ФСБ, что называется, легким испугом. Затем легко выехала заграницу, получила убежище, дом, престижную и хорошо оплачиваемую работу журналиста в немецком издании (по ее словам, она никогда не была журналистом, а лишь техническим персоналом).
И стала кататься по Европе с лекциями о вреде фашизма.
Овсянникова перед всем миром проделала уникальный цирковой фокус - акт самосожжения, после которого артистка остается живой и лихо танцует в лучах славы под аплодисменты зрителей.
Овсянникова в полном шоколаде. Вместо унылой России, она теперь в веселой Европе.
Вместо бесполезных карточек с убитыми рублями, у нее теперь действующие западные карты с кучей евро.
У "технического работника" Аушвица все в полном порядке. У нее даже в Фейсбуке теперь аккаунт VIP с синей галочкой, как у Цукерберга.
Она жива, здорова, обеспечена. У нее есть безоблачное будущее, успех, благосостояние, надежды.
Все то, чего нет у десятков тысяч украинцев, убитых, израненых, искалеченных, потерявших родных, лишенных жилья, ограбленных, изнасилованных российской военно-политической машиной, в которой Фрау Овсянникова 20 лет исправно крутила шестеренки.
У Овсянниковой, как и у всех сотрудников всех каналов российского телевидения, руки в крови невинноубиенных.
Ее фокус с выходом в прямой эфир - смягчаящее обстоятельство в деле о преступлении против человечности, а не отмена приговора истории.
Широко известная Овсянникова уже переименовывается в Ткачук. Що далі - Олесь Невзорченко чи Олександр Невзорій?
Надо заметить, изящно придумано:
1. Неизвестно как попасть в Украину (см. вчерашний пост)
2. Сказать "да я и не русская ваще"
3. Сменить фамилию
И всё, нет никакой Овсянниковой, можно со спокойной совестью звонить и докладывать: "Товарищ майор, агент Ткачук успешно инфильтровалась, готова приступить к работе".
И спасибо Зеленскому, конечно.
Вообще, конечно, показательно. Все, что начинается ярко в сфере каких-то протестов в России почти всегда вырождается в какую-то скучную клоунаду.
Это то, о чем я говорила. Что бы ни сделал условный «перебежчик» - другой стороне всегда будет мало. Каждый день с тебя будут требовать все более радикальных заявлений. И тут ты либо как Чулпан Хаматова - недоумеваешь, либо как Марина Овсянникова - открещиваешься от национальности.
Забавно, что механизм свежих персональных санкций построен на возможности исключения из санкционных списков. Вот отречёшься от России, примеришь вышиванку, поменяешь фамилию Овсянникова на Ткачук или Голопупенко, научишься выговаривать «паляница» – и санкции развеются, как злые чары.
Творческим людям также приходится нелегко. Голос внутри шепчет: «Творить для российской публики, или же иметь возможность представить свой фильм на Каннском кинофестивале? Или, чем чёрт не шутит, даже на “Оскаре”?».
Проблема только в том, что чёрт в этой ситуации – это не фигура речи.
Кейс Овсянниковой весьма показателен во всех отношениях. Он напоминает, с одной стороны, что предателей не любит никто. Ну то есть совсем никто.
А с другой, он же демонстрирует, как бесконечно глупы турбопатриоты в любом изводе. В украинском ли. В российском ли. Наши в целом ушли недалеко от братских небратьев. Помните как орали наши турбопатриоты, что Овсянникову надо повесить/посадить/отправить навечно на Туруханскую каторгу?
А уже после того, как ей выписали штраф в 30 тысяч рублей, как взывыли-то турбопатриоты, что вот она, зрада. Помните?
И кто оказался прав в итоге? Кто требовал крови? Или кто махнул рукой - "отпустите старую дуру"(с).
Я бы от российского гражданства не отказался ни при каких обстоятельствах.
Но шум вокруг Овсянниковой - бесплодный. Она может делать что хочет, она не политик и даже не журналист, никому из нас ничего не должна.
Но то, с какой силой ее хейтят и в России и в Украине - лишь доказывает, корень зла в наших странах общий - низкий уровень эмпатии, подозрительность, мнительность, поиск врагов - как двигатель жизни.
Журналистка пытается уместить в себе и протест против гибели людей, и украинское происхождение, и чувства ответственности и гордости за интервью крупнейшим мировым медиа, и эмпатию к бывшим коллегам, и массу всего другого. Эмоции Марины Овсянниковой, которые она выражает публично, — это не позиция медиа-звезды, а нормальное поведение обывателя. И разве что анонсированный жест со сменой фамилии на украинскую выглядит уже осознанным пиар-ходом.
Оскар Уайльд писал: «Ненависть девятнадцатого века к Реализму — это ярость Калибана, увидевшего себя в зеркале. Ненависть девятнадцатого века к Романтизму — это ярость Калибана, не находящего в зеркале своего отражения».
Ненависть патриотов к Овсянниковой — это ярость Калибана, который видит себя в зеркале и думает: «А что она выпендривается? Она же была одной из нас, у нас тоже ипотека, работа и дети».
Ненависть к ней оппозиции — это ярость Калибана, который смотрит в зеркало и не видит в нем своего отражения: Овсянникова пытается, хоть и неуклюже, транслировать собственные мысли, а не повторять уже выверенные годами коллективные тезисы…
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