Переобулась в украинку? Соцсети о Марине Овсянниковой

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова продолжает вести достаточно противоречивую публичную жизнь. Многие её заявления злят и украинцев, и российских запутинцев, и российских же оппозиционеров.

Вот прекрасно показывающий это резонансный пост.

Марина Овсянникова:

Ответы на главные вопросы украинцев:

1. Я НЕ требую снятия санкций. Видимо их ещё недостаточно, раз война продолжается.

2. Я НЕ сотрудничаю с ФСБ ( если я бы сотрудничала с российскими спецслужбами, я была такая же тупая, как Боширов и Петров, которые ходили по Солсбери, любовались Собором и заодно травили Скрипалей)

3. Почему меня отпустили? Спасибо Макрону, Зеленскому и американским политикам.

4. Я НЕ пропагандист, в редакции Первого канала я занималась международными трансляциями. Я никогда не писала пропагандистских текстов и не выпускала их в эфир.

5. Все новости на Первом канале шли в прямом эфире. После моего протеста, они идут с небольшой задержкой.

6. Война- это наша коллективная ответственность. Не Путин убивал людей в Буче и бомбил роддом в Мариуполе. Это делали конкретные военные преступники.

7. Мы НЕ братские народы. Этот тезис активно продвигает Путин, но у Украины свой путь.

8. Я не «хорошая русская», я украинка. В знак поддержки Украины намерена сменить фамилию Овсянникова, на свою родную фамилию Ткачук.

Николай Подосокорский:

В самопиаре она точно разбирается.

Михаил Светов:

Если Овсянникова украинка и больше 10 лет работала на путинский режим, следует ли из этого, что война это коллективная вина украинцев?

Кристина Астафурова:

Война — это коллективная вина русских, но не моя, я же не русская, а украинка (потрясающая логика переобувания в воздухе).

Путин не убивал людей в Буче (действительно, чего к Путину все пристали, он вообще ни при чем и не знает, что происходит).

Марина Овсянникова — просто разочарование года.

Юлия Витязева:

- Для чего дура Овсянникова устроила весь этот идиотский цирк?

- Для того, чтобы сбежать на Украину, сменить фамилию и до конца своих дней доказывать, что она не плохая россиянка, а хорошая украинка!

Испанский стыд

Татьяна Аникина:

"Можно вывести девушку с Первого канала, но..." далее по старой поговорке.

Кто-нибудь заткнет уже фонтанирование г-жи Овсянниковой? Которая уже договорилась до того, что "Путин не убивал людей в Буче". Или пусть говорит, саморазоблачается дальше?

Сергей Лойко:

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК "Völkischer Beobachter"

"Да, я все эти года работала в Аушвице, но я только сортировала вещи и обувь заключенных. Я была техническим работником."

Сам, отдельно взятый, поступок Овсянниковой моментально вызвал у меня уважение и восхищение. В нем был протест и жертвенность. Но все ее дальнейшие действия и слова в моих глазах полностью перечеркнули его значение

Овсянникова отделалась в ФСБ, что называется, легким испугом. Затем легко выехала заграницу, получила убежище, дом, престижную и хорошо оплачиваемую работу журналиста в немецком издании (по ее словам, она никогда не была журналистом, а лишь техническим персоналом).

И стала кататься по Европе с лекциями о вреде фашизма.

Овсянникова перед всем миром проделала уникальный цирковой фокус - акт самосожжения, после которого артистка остается живой и лихо танцует в лучах славы под аплодисменты зрителей.

Овсянникова в полном шоколаде. Вместо унылой России, она теперь в веселой Европе.

Вместо бесполезных карточек с убитыми рублями, у нее теперь действующие западные карты с кучей евро.

У "технического работника" Аушвица все в полном порядке. У нее даже в Фейсбуке теперь аккаунт VIP с синей галочкой, как у Цукерберга.

Она жива, здорова, обеспечена. У нее есть безоблачное будущее, успех, благосостояние, надежды.

Все то, чего нет у десятков тысяч украинцев, убитых, израненых, искалеченных, потерявших родных, лишенных жилья, ограбленных, изнасилованных российской военно-политической машиной, в которой Фрау Овсянникова 20 лет исправно крутила шестеренки.

У Овсянниковой, как и у всех сотрудников всех каналов российского телевидения, руки в крови невинноубиенных.

Ее фокус с выходом в прямой эфир - смягчаящее обстоятельство в деле о преступлении против человечности, а не отмена приговора истории.

Константин Скоркин:

Широко известная Овсянникова уже переименовывается в Ткачук. Що далі - Олесь Невзорченко чи Олександр Невзорій?

Сергей Стеценко:

Надо заметить, изящно придумано:

1. Неизвестно как попасть в Украину (см. вчерашний пост)

2. Сказать "да я и не русская ваще"

3. Сменить фамилию

И всё, нет никакой Овсянниковой, можно со спокойной совестью звонить и докладывать: "Товарищ майор, агент Ткачук успешно инфильтровалась, готова приступить к работе".

И спасибо Зеленскому, конечно.

Кирилл Шулика:

Вообще, конечно, показательно. Все, что начинается ярко в сфере каких-то протестов в России почти всегда вырождается в какую-то скучную клоунаду.

Ксения Собчак:

Это то, о чем я говорила. Что бы ни сделал условный «перебежчик» - другой стороне всегда будет мало. Каждый день с тебя будут требовать все более радикальных заявлений. И тут ты либо как Чулпан Хаматова - недоумеваешь, либо как Марина Овсянникова - открещиваешься от национальности.

Кира Сазонова:

Забавно, что механизм свежих персональных санкций построен на возможности исключения из санкционных списков. Вот отречёшься от России, примеришь вышиванку, поменяешь фамилию Овсянникова на Ткачук или Голопупенко, научишься выговаривать «паляница» – и санкции развеются, как злые чары.

Творческим людям также приходится нелегко. Голос внутри шепчет: «Творить для российской публики, или же иметь возможность представить свой фильм на Каннском кинофестивале? Или, чем чёрт не шутит, даже на “Оскаре”?».

Проблема только в том, что чёрт в этой ситуации – это не фигура речи.

Андрей Медведев:

Кейс Овсянниковой весьма показателен во всех отношениях. Он напоминает, с одной стороны, что предателей не любит никто. Ну то есть совсем никто.

А с другой, он же демонстрирует, как бесконечно глупы турбопатриоты в любом изводе. В украинском ли. В российском ли. Наши в целом ушли недалеко от братских небратьев. Помните как орали наши турбопатриоты, что Овсянникову надо повесить/посадить/отправить навечно на Туруханскую каторгу?

А уже после того, как ей выписали штраф в 30 тысяч рублей, как взывыли-то турбопатриоты, что вот она, зрада. Помните?

И кто оказался прав в итоге? Кто требовал крови? Или кто махнул рукой - "отпустите старую дуру"(с).

Кирилл Гончаров:

Я бы от российского гражданства не отказался ни при каких обстоятельствах.

Но шум вокруг Овсянниковой - бесплодный. Она может делать что хочет, она не политик и даже не журналист, никому из нас ничего не должна.

Но то, с какой силой ее хейтят и в России и в Украине - лишь доказывает, корень зла в наших странах общий - низкий уровень эмпатии, подозрительность, мнительность, поиск врагов - как двигатель жизни.

Екатерина Винокурова:

Журналистка пытается уместить в себе и протест против гибели людей, и украинское происхождение, и чувства ответственности и гордости за интервью крупнейшим мировым медиа, и эмпатию к бывшим коллегам, и массу всего другого. Эмоции Марины Овсянниковой, которые она выражает публично, — это не позиция медиа-звезды, а нормальное поведение обывателя. И разве что анонсированный жест со сменой фамилии на украинскую выглядит уже осознанным пиар-ходом.

Оскар Уайльд писал: «Ненависть девятнадцатого века к Реализму — это ярость Калибана, увидевшего себя в зеркале. Ненависть девятнадцатого века к Романтизму — это ярость Калибана, не находящего в зеркале своего отражения».

Ненависть патриотов к Овсянниковой — это ярость Калибана, который видит себя в зеркале и думает: «А что она выпендривается? Она же была одной из нас, у нас тоже ипотека, работа и дети».

Ненависть к ней оппозиции — это ярость Калибана, который смотрит в зеркало и не видит в нем своего отражения: Овсянникова пытается, хоть и неуклюже, транслировать собственные мысли, а не повторять уже выверенные годами коллективные тезисы…