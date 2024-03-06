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В Железногорске из-за атаки дрона загорелся резервуар с топливом

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Утром 6 марта в результате атаки украинского беспилотника в Железногорске загорелся резервуар с топливом, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, пострадавших нет. Телеграм-канал "112" публикует кадры пожара и уточняет, что беспилотник ударил по территории Михайловского горно-обогатительного комбината. Это одно из крупнейших российских предприятий по добыче и обогащению железной руды. В апреле 2023 года комбинат попал под санкции США.

Спустя два часа после первой атаки по комбинату снова ударил беспилотник, пишет "112". Информацию о повторной атаке подтвердил Старовойт. По его словам, пострадавших нет.

Минобороны России сообщило, что утром 6 марта были сбиты три дрона: два над Воронежской областью и один – над Белгородской.

  • После начала полномасштабного вторжения России в Украину в российские регионы регулярно прилетают боевые дроны. Есть разрушения и жертвы. Минобороны России утверждает, что атаки ведутся с украинской стороны. В большинстве случаев Киев эти сообщения не комментирует.

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