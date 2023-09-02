Удары по Пскову, ответка по Киеву. Прорыв линии Суровикина. Летняя военная кампания в Украине: к чему привели удары по объектам в глубоком российском тылу? Кому выгодна война на истощение?

Тайные похороны Пригожина и письма с того света. Кто в окружении Путина станет следующей жертвой? Русская тюрьма страшнее войны в Украине.

Путин и "Разговоры о важном" в День знаний: опять о войне, врагах и "семейных ценностях". Кому больше верит российский школьник: учителям или родителям?

Единый день голосования в России 10 сентября. Выборы или опять спецоперация? Сергей Собянин – назначенец или кандидат вне конкуренции?

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