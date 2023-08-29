Простились бесцеремонно

Операция по сокрытию времени и места похорон Евгения Пригожина завершилась успешно. Путали следы, кладбища, скорбящих. В конце концов выдали итог: давно, и не там, где вы ждали, и безо всякий публичных церемоний. Совершенно очевидно, что это последний шум вокруг мятежной персоны. Как Путин хоронит друзей, врагов и друзей, которые стали врагами? Об этом политик Максим Резник, драматург Артур Соломонов и журналист Сергей Цепляев. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

Видеоверсия программы