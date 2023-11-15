Валерий Гергиев возглавит московский Большой театр – СМИ

Художественный рукводитель и генеральный директор петербургского Мариинского театра, дирижёр Валерий Гергиев, может возглавить и Большой театр в Москве. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на осведомлённые источники. Предполагается, что Гергиев будет совмещать должности генерального директора сразу двух главных оперных театров России: Мариинского и Большого.

О новом назначении Гергиева, сообщают источники, должны объявить на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который пройдёт с 16 по 18 ноября. Нынешний гендиректор Большого театра Владимир Урин уйдёт в отставку по собственному желанию.

В самом Мариинском театре и в Министерстве культуры России журналистам отказались прокомментировать эту информацию.