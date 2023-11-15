Валерий Гергиев возглавит московский Большой театр – СМИ

Художественный рукводитель и генеральный директор петербургского Мариинского театра, дирижёр Валерий Гергиев, может возглавить и Большой театр в Москве. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на осведомлённые источники. Предполагается, что Гергиев будет совмещать должности генерального директора сразу двух главных оперных театров России: Мариинского и Большого.
О новом назначении Гергиева, сообщают источники, должны объявить на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который пройдёт с 16 по 18 ноября. Нынешний гендиректор Большого театра Владимир Урин уйдёт в отставку по собственному желанию.
В самом Мариинском театре и в Министерстве культуры России журналистам отказались прокомментировать эту информацию.
- Валерий Гергиев занимает должность гендиректора и худрука Мариинского театра оперы и балета с 1988 года. Он считается близким знакомым президента России Владимира Путина, был его доверенным лицом во время президентских выборов. В начале марта 2022 года Гергиева уволили из Мюнхенской филармонии, где он был главным дирижёром, за отказ дистанцироваться от войны с Украиной. Гергиев находится под санкциями Украины, в марте 2022 года ему был запрещён въезд в Литву. Ранее Гергиев был внесён Фондом борьбы с коррупцией в сокращенный ТОП-200 списка коррупционеров и разжигателей войны.
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