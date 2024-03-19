"Важные истории": на тысячах участков "голосовали" по 100 человек в час

Тысячи избирательных участков в России отчитались о голосовании сотен человек в час на выборах президента. Внимание на это обратили "Важные истории".

Средняя проходимость участков составила 23 человека. Аномальную скорость в некоторые периоды показали 6675 участков. Москва в подсчётах не учитывалась, так как там отчитывались о совокупной явке: физической и дистанционной.

Самым "скоростным" стал избирательный участок в селе Туруханск Красноярского края. К 15:00 первого дня голосования там проголосовали почти пять тысяч человек, то есть примерно по 700 человек в час. По открытым данным, всё население села составляет около трёх тысяч человек, однако в нём есть аэропорт и речной порт.

На участках в Архангельской и Мурманской областях, а также в регионах Дальнего Востока, к которым тоже приписаны порты, явка достигала даже 100% в первые часы голосования.

По подсчётам "Важных историй", в периоды повышенной активности на участках проголосовали больше шести миллионов человек.

Ранее "Голос", "Важные истории" и "Новая газета Европа" подсчитали, что за Владимира Путина вбросили миллионы голосов. Аналитики из первых двух изданий сошлись на цифре в 22 миллиона сфальсифицированных голосов.

По данным ЦИК России, Путин получил больше 76 миллионов голосов, или 87,3% от их общего числа.