Главный редактор "Важных историй" остался свидетелем после допроса

Главного редактора "Важных историй" Романа Анина оставили в статусе свидетеля после второго допроса в Следственном комитете, сообщает само издание. Допрос в СК проходил сегодня в 11.00 мск. Спустя полтора часа журналиста из ведомства отпустили.

Как заявил сам Анин, следователи интересовались у него редакционным процессом "Новой газеты": "Кто одобряет тексты, кто не одобряет тексты. Спрашивали про то, откуда я взял эти фотографии (фотографии бывшей жены Игоря Сечина). Естественно, я говорил, что взял их из аккаунта Сечиной в инстаграме, она их там опубликовала самостоятельно и, наверное, понимала, что эти фотографии, доступ к ним получат много-много людей". Анин во время допроса подчеркнул, что публикация материала представляет общественный интерес. По словам журналиста, дата следующего допроса пока неизвестна. Про других фигурантов также неизвестно.

9 апреля сотрудники ФСБ провели обыск в московской редакции российского издания "Важные истории" и у главного редактора издания Романа Анина. Обыск и допрос проводились в рамках расследования дела о нарушении неприкосновенности частной жизни. Оно было возбуждено в 2016 году по заявлению Сечиной. Анин проходит по этому делу свидетелем. Он был автором материала "Новой газеты" о том, что супруга главы "Роснефти" часто проводит время на яхте "Святая княгиня Ольга" оценочной стоимостью в 100 миллионов долларов.

Тогда Сечин потребовал опровергнуть утверждения из текста и уничтожить тираж газеты с опубликованным материалом. Суд удовлетворил его иск. "Новая газета" добавила в материал уточнение, согласно которому суд признал недостоверными факты о том, что Сечин "связан с одной из самых роскошных яхт в мире", что яхта принадлежит ему или его жене, и что его расходы существенно превышают его официальные доходы и официальные доходы членов его семьи.

"Против "Роснефти" и ее руководства развернута масштабная информационная война, участниками которой являются, в том числе, и заграничные интересанты. Клеветническая кампания нацелена на дискредитацию результатов деятельности "Роснефти", учитывая ее бюджето- и системообразующую роль для российской экономики, а также лидирующее положение в мировой энергетической отрасли. Подобные информационные атаки организуются с целью снижения конкурентоспособности и создания дополнительных санкционных рисков не только для "Роснефти", но и для страны в целом", — заявили в нефтяной компании после обысков у Анина.