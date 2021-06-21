Финальная битва между “дельтой” и “Спутником”

Доброе утро!

В Москве на 85-м году жизни умер один из создателей перестроечной телепрограммы “Взгляд”, глава “Общественного телевидения России” Анатолий Лысенко. Есть сообщения, что это был COVID-19. Прочие новости:

Заболеваемость COVID-19 в России продолжает расти. Министр труда объявил, что непривитых сотрудников отдельных отраслей будут отстранять от работы.

Московский муниципальный депутат Кетеван Хараидзе объявила голодовку после ареста. Она собиралась выдвигаться в Госдуму.

На съезде “Единой России” объявлена первая пятерка федерального списка: Медведева в ней нет.

На парламентских выборах в Армении лидирует партия Никола Пашиняна.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 17 611 (из них в Москве – 8305). Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 5 млн 316 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру воскресенья 129 361 человека (+450 за сутки). По оценке математика Михаила Тамма, в ближайший месяц ситуация будет оставаться крайне тяжелой.

В стране, судя по доступным данным, распространяется штамм “дельта” (он же индийский) – еще более заразный, чем британский, вызывавший зимнюю вспышку в Европе. Именно с его повышенной заразностью связал случаи заболевания среди вакцинированных московский мэр Собянин.

Петербург стал восьмым российским регионом, объявившим об обязательной вакцинации госчиновников и сотрудников госпредприятий. Кроме того, власти ввели некоторые ограничения – в частности сократили вместимость фан-зоны “Евро-2020” на Конюшенной с пяти до трех тысяч. На фоне фотографий из переполненных больниц особенно жесткими эти меры не выглядят.

Министр труда и соцзащиты России Антон Котяков сказал, что если в регионе объявлена обязательная вакцинация, то непривитых сотрудников можно отстранять от работы. Здесь специалист по медицинскому праву Иван Печерей объясняет, что это законно.

Можно долго обсуждать, почему Россия, едва ли не первой в мире объявившая о начале массовой вакцинации, так и не сумела ее провести: вирусолог Константин Чумаков говорит о плохо проведенных испытаниях “Спутника V” и традиционно сильных антипрививочных настроениях в целом (в пользу этих аргументов говорит и большой рынок торговли поддельными сертификатами о вакцинации); журналист Republic Михаил Синицын отмечает роль госпропаганды: официальные сообщения были настолько противоречивыми, что люди просто перестали обращать внимание на эпидемию. Возможно, вакцины просто не хватает – по крайней мере, со своими обязательствами по зарубежным поставкам Россия не справляется, Аргентина никак не может дождаться второго компонента “Спутника V”.

Серьезный рост заболеваемости и смертности отмечен в Бразилии; с ростом заболеваемости не могут справиться и в Японии – несмотря на то, что подготовка к Олимпийским играм идет полным ходом. Жертвами пандемии по всему миру стали почти четыре миллиона человек – вот рассказ о знаменитостях, умерших от коронавируса в этом году.

Если вы соскучились по Путину

30 июня у всех истосковавшихся по речам российского президента появится шанс наслаждаться ими в течение нескольких часов: не проводившаяся в прошлом году “Прямая линия с Путиным” будет идти сразу по всем каналам.

Впрочем, она уже и так началась: на съезде “Единой России” Путин лично огласил федеральный список партии на сентябрьских думских выборах. В нем два министра (обороны и иностранных дел), главврач “Коммунарки” Денис Проценко (которому Путину пришлось звонить лично, чтобы он согласился выдвигаться), детский омбудсмен Анна Кузнецова и руководитель ролдугинского образовательного центра “Сириус” Елена Шмелева. Председателя “Единой России” Дмитрия Медведева в списке нет, знающие люди называют это унижением бывшего президента.

К Дню медицинского работника Путин пообещал врачам новую систему оплаты труда – непонятно какую, но “понятную и прозрачную”. Вот рассказы врачей, которые не дождались милости от президента и уже переехали из России в Финляндию, чтобы работать там.

Российские будни

Московский муниципальный депутат Кетеван Хараидзе объявила голодовку после ареста. В мае Хараидзе рассказала, что собирается выдвигаться в Госдуму, в ночь на 18 июня ее задержали. Зачем российские власти ведут столь активную борьбу с любыми самостоятельными кандидатами в депутаты, здесь объясняет политолог Михаил Виноградов (спойлер: потому что могут). Посмотрим, что теперь будет с партией “Яблоко”, объявившей о готовности выдвинуть кандидатами по одномандатным округам в Москве Явлинского, Шлосберга, Марину Литвинович и бывшего главу московского штаба Навального Олега Степанова.

Бывший координатор штаба Навального в Мурманске Виолетта Грудина начала избирательную кампанию на выборах в горсовет, она пока на свободе, вот разговор с ней.

Ярославская полиция подала судебный иск с требованием взыскать 510 тысяч рублей с бывшего координатора местного штаба Алексея Навального Елены Лекиашвили – в порядке оплаты их работы на акции в поддержку Навального 23 января.

Московский дизайнер Константин Коновалов, которому полицейские сломали ногу при задержании перед акцией протеста 27 июля 2019 года, утверждает, что его историю болезни в электронной медицинской карте подменили. Раньше в выписке из больницы значилось, что он был “избит сотрудниками полиции”, а теперь он просто “упал”, и травма у него – “бытовая”.

В Москве покончил с собой полицейский, дежуривший у посольства Туркменистана.

Вокруг света

Российский посол в США Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон после трехмесячного отсутствия. Помощник президента Байдена сообщил, что США готовят новый пакет санкций в отношении России в связи с отравлением Алексея Навального.

Новым президентом Ирана избран Ибрагим Раиси, действующий председатель Верховного суда страны и ультраконсерватор. Вот его биография – возможно, что впоследствии он станет Верховным лидером Ирана.

На парламентских выборах в Армении партия Пашиняна опережает блок Кочаряна. Пашинян уже объявил о победе, хотя, возможно, преждевременно.

Шесть ссылок

Советские годовщины. К 90-летию харьковского процесса над жившими в СССР чехами: суровыми приговорами почти тридцати “шпионам” советские власти заставили Чехословакию признать государственность СССР. Или истории литовцев, 80 лет назад депортированных в Сибирь и северные регионы России.

К 90-летию харьковского процесса над жившими в СССР чехами: суровыми приговорами почти тридцати “шпионам” советские власти заставили Чехословакию признать государственность СССР. Или истории литовцев, 80 лет назад депортированных в Сибирь и северные регионы России. Разговоры об искусстве. Интервью с Виктором Пивоваровым в связи с большой выставкой художника в пражской Национальной галерее. Или беседа с Борисом Гройсом о кураторстве.

Интервью с Виктором Пивоваровым в связи с большой выставкой художника в пражской Национальной галерее. Или беседа с Борисом Гройсом о кураторстве. Кино. Путеводитель Дмитрия Волчека по документальным фильмам фестиваля в Шеффилде. Или рассказ о кинопроизводстве, которое Германия налаживала во время Второй мировой войны на оккупированных ею территориях.

Путеводитель Дмитрия Волчека по документальным фильмам фестиваля в Шеффилде. Или рассказ о кинопроизводстве, которое Германия налаживала во время Второй мировой войны на оккупированных ею территориях. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

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Семь Сорок