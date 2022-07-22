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Ведущий "Вестей в субботу" Сергей Брилёв сообщил об уходе из эфира

Сергей Брилёв

Телеведущий Сергей Брилёв больше не будет вести программу "Вести в субботу" на канале "Россия 1". Об этом журналист написал в фейсбуке. Брилёв напомнил, что последний выпуск был показан 26 февраля.

Кроме того, Брилёв покинул должность замдиректора ВГТРК по специальным информационным проектам.

По словам телеведущего, он был в командировке в Южной Америке. Там он выпустил 33 спецрепортажа и мини-фильма. В апреле он вернулся в Россию и перенёс там одну операцию.

О том работает ли он сейчас на ВГТРК, Брилёв не уточнил, но написал, что "пришла пора перейти на записные форматы: фильмы, спецрепортажи".

У Брилёва имеется британское гражданство. В марте Лондон ввёл против него персональные санкции, заявив о причастности телеведущего к российской пропаганде войны с Украиной.

  • В 2018 году оппозиционер Алексей Навальный опубликовал информацию о том, что Брилёв и его жена имеют гражданство Великобритании, а также являются обладателями квартиры в Лондоне стоимостью 700 тысяч фунтов. Сначала жена ведущего заявила, что это неправда, однако через несколько дней Брилёв подтвердил, что у него есть британский паспорт, и отметил, что не нарушает закон.
  • Тогда же стало известно, что Брилёв незаконно вошёл в общественные советы при российских МВД и Минобороны. Ещё в 2011 году президент России своим указом запретил лицам с иностранным гражданством быть членами таких советов.

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