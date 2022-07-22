Ведущий "Вестей в субботу" Сергей Брилёв сообщил об уходе из эфира

Телеведущий Сергей Брилёв больше не будет вести программу "Вести в субботу" на канале "Россия 1". Об этом журналист написал в фейсбуке. Брилёв напомнил, что последний выпуск был показан 26 февраля.

Кроме того, Брилёв покинул должность замдиректора ВГТРК по специальным информационным проектам.

По словам телеведущего, он был в командировке в Южной Америке. Там он выпустил 33 спецрепортажа и мини-фильма. В апреле он вернулся в Россию и перенёс там одну операцию.

О том работает ли он сейчас на ВГТРК, Брилёв не уточнил, но написал, что "пришла пора перейти на записные форматы: фильмы, спецрепортажи".

У Брилёва имеется британское гражданство. В марте Лондон ввёл против него персональные санкции, заявив о причастности телеведущего к российской пропаганде войны с Украиной.