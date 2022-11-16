Великобритания лицензировала первый в Европе космодром

Ведомство по гражданской авиации Великобритании выдало лицензию на эксплуатацию первому британскому космодрому. Он расположен в графстве Корнуолл. Его строительство уже практически завершено, и ожидается, что в конце этого года оттуда будет запущен на орбиту спутник.

Космодром в Корнуолле станет первым не только в Великобритании, но и в Европе. Сейчас есть три космодрома, принадлежащих европейским странам: одним управляет Италия, ещё двумя - Франция, но все они расположены вне европейских территорий, ближе к экватору.

Спутник связи, принадлежащий компании Virgin Orbit, будет запущен с модифицированного самолёта Boeing-747. Владелец компании Ричард Брэнсон надеется, что все разрешительные документы будут получены в течении нескольких недель.

Сейчас в космической отрасли в Великобритании трудятся около 47 тыс. человек. Великобритания производит больше спутников, чем любая другая страна, за исключением США. По правительственным оценкам, наличие в Британии собственного космодрома в ближайшее десятилетие принесёт в экономику 4,5 млрд долларов.