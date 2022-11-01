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SpaceX запустила секретный американский спутник на тяжёлой ракете-носителе

Американская корпорация SpaceX впервые за три года отправила груз в космос на тяжёлой ракете-носителе "Фалькон Хэви" (Falcon Heavy). Старт состоялся днём 1 ноября по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Пуск проводился в интересах Космических сил США, подробности не раскрываются. В пресс-релизе Космическое командование США сообщило, что на геостационарную орбиту выводятся спутники для Управления инноваций и прототипирования — точное их число не сообщалось.

Известно о двух запущенных аппаратах. Первый — секретный спутник, назначение, характеристики и название которого не проводились.

Второй — микроспутник "Тетра-1", созданный принадлежащей Boeing компанией Millennium Space Systems. Как сообщается на сайте компании, "Тетра" должна была быть запущена ещё в 2020 году. Спутник должен продемонстрировать “возможности малых аппаратов для связи, разведки и создания космических сетей”, — сообщал сайт Military & Aerospace Electronics.

Тяжёлая ракета-носитель впервые была запущена SpaceX в коммерческий полёт в апреле 2019 года. Второй полёт в июне того же года до сегодняшнего дня был последним — тяжёлая нагрузка пока что не востребована рынком.

Тем не менее к старту готовятся две ракеты с ещё большой загрузкой. SpaceX в Техасе готовит к полёту ракету Super Heavy с космическим кораблём "Старшип". Американское космическое агентство НАСА в ноябре в третий раз попытается осуществить пуск сверхтяжёлой ракеты-носителя СЛС.

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