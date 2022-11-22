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Великобритания передала Украине ракеты Brimstone 2 с лазерным наведением

Ракета Brimstone

Великобритания передала Украине усовершенствованную модель ракеты Brimstone с лазерным наведением. Дальность полета этих ракет вдвое больше, чем у предыдущей модели, пишет The Telegraph.

Ракеты Brimstone 2 обычно запускаются с истребителей, однако украинские войска используют в качестве пусковой платформы модифицированные грузовики. Дальность полета после запуска с самолета составляет 60 км, при запуске с наземных форм – 12 км. Brimstone 2 предназначены в первую очередь для поражения наземных целей, включая движущиеся транспортные средства. Сколько именно ракет передала Великобритания – неизвестно.

Стоимость одной такой ракеты составляет 207 тысяч долларов. Brimstone 2 могут самостоятельно выбирать более подходящую цель из заранее запрограммированного списка с помощью высокочастотного радара. Эта система позволяет оружию сканировать поле боя и выбирать наиболее подходящую цель, не поражая гражданские транспортные средства или менее важную военную технику противника.

Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак во время визита в Киев объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи в размере 50 млн фунтов. Британская помощь в 2022 году уже превысила 3 млрд фунтов.

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