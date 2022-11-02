Великобритания ввела санкции против четырёх российских бизнесменов

Правительство Великобритании ввело экономические санкции против четырёх российских бизнесменов: Александра Фролова и Александра Абрамова, Айрата Шаймиева и Альберта Шигабутдинова. Об этом говорится в пресс-релизе британского МИД, в котором они названы олигархами.

Всем четверым запрещён въезд в Великобританию, а их британские активы заморожены.

В заявлении правительства сказано, что Фролов, Абрамов, Шаймиев и Шигабутдинов "позволили Путину мобилизовать российскую промышленность для поддержки войны в Украине".

Утверждается, что Абрамов и Фролов - основатели металлургической и горнодобывающей компании Evraz - тесно связаны с бывшим акционером Evraz Романом Абрамовичем, который также находится под британскими санкциями. Инвестиции Абрамова и Фролова в британскую недвижимость оцениваются в 100 миллионов фунтов стерглинов.

Шаймиев - совладелец нефтеперерабатывающей компании "ТАИФ-НК" и гендиректор АО "Татавтодор" - является сыном первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Компания "ТАИФ", гендиректором которой является Шигабутдинов, контролирует 96% химической и нефтехимической перерабатывающей отрасли Татарстана.

"Преследуя этих людей, мы усиливаем экономическое давление на Путина и будем продолжать это делать до тех пор, пока Украина не победит", - заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

Всего в санкционных списках Великобритании уже более 1000 российских граждан.