Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Великобритания ввела санкции против четырёх российских бизнесменов

Правительство Великобритании ввело экономические санкции против четырёх российских бизнесменов: Александра Фролова и Александра Абрамова, Айрата Шаймиева и Альберта Шигабутдинова. Об этом говорится в пресс-релизе британского МИД, в котором они названы олигархами.

Всем четверым запрещён въезд в Великобританию, а их британские активы заморожены.

В заявлении правительства сказано, что Фролов, Абрамов, Шаймиев и Шигабутдинов "позволили Путину мобилизовать российскую промышленность для поддержки войны в Украине".

Утверждается, что Абрамов и Фролов - основатели металлургической и горнодобывающей компании Evraz - тесно связаны с бывшим акционером Evraz Романом Абрамовичем, который также находится под британскими санкциями. Инвестиции Абрамова и Фролова в британскую недвижимость оцениваются в 100 миллионов фунтов стерглинов.

Шаймиев - совладелец нефтеперерабатывающей компании "ТАИФ-НК" и гендиректор АО "Татавтодор" - является сыном первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Компания "ТАИФ", гендиректором которой является Шигабутдинов, контролирует 96% химической и нефтехимической перерабатывающей отрасли Татарстана.

"Преследуя этих людей, мы усиливаем экономическое давление на Путина и будем продолжать это делать до тех пор, пока Украина не победит", - заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

Всего в санкционных списках Великобритании уже более 1000 российских граждан.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG