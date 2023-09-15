Великобритания признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Правительство Великобритании 15 сентября внесло российскую ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций. Это означает, что участие в ЧВК или оказание ей поддержки становятся в Великобритании уголовным преступлением. Наказание за него может составлять до 14 лет лишения свободы. Закон также позволяет классифицировать активы "Вагнера" и связанных с ЧВК лиц как собственность террористов и конфисковывать их.

Министр внутренних дел Британии Суэлла Браверман ранее заявляла, что дестабилизирующая деятельность "Вагнера" продолжает служить политическим целям Кремля. По её словам, деятельность ЧВК в Украине и в Африке по-прежнему представляет угрозу глобальной безопасности.

Как сообщает русская служба Би-би-си, о том, что Британия намерена внести "Вагнер" в список террористов, стало известно ещё весной. После неудавшегося мятежа ЧВК в конце июня британские власти отложили этот вопрос, поскольку заявления российского президента Владимира Путина о том, что наемники финансировались из российского бюджета, могли нести дополнительные дипломатические и юридические риски.