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Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Великобритания сняла санкции с бизнесмена Олега Тинькова. Он попал под ограничения в марте 2022 года. Бывший банкир раскритиковал войну в Украине, отказался от российского гражданства и продал основные активы в России.

Имя Тинькова 20 июля исчезло из санкционного списка на сайте британского правительства, убедился корреспондент Радио Свобода. В уведомлении на сайте правительства не указано, по какой причине его исключили из списка.

Включали его туда с утверждением, что предприниматель получал финансовую выгоду от сотрудничества с российским правительством, а его банк вёл бизнес в стратегическом для российского правительства финансовом секторе страны.

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