Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Великобритания временно отзывает своего посла из Ирана

Великобритания временно отзывает своего посла из Ирана. Этот шаг - реакция на казнь в субботу бывшего замминистра обороны страны Али-Реза Акбари, обвинённого в шпионаже. У Акбари было как иранское, так и британское гражданство. Британские власти решают, какие еще меры они предпримут в отношении Тегерана.

Акбари был приговорён к повешению после того, как иранский суд признал его виновным в шпионаже в пользу Великобритании, а также в коррупции. Сам он заявлял, что невиновен, а признательные показания дал под пытками. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал казнь Акбари "бессердечным и трусливым актом, совершенным варварским режимом".

В ответ на казнь Акбари Лондон ввел санкции в отношении генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери. Французские власти также осудили казнь, в этой связи в МИД был вызван иранский посол в Париже. Министерство иностранных дел Ирана, в свою очередь, в субботу вызвало посла Великобритании в связи с "вмешательством Лондона в сферу национальной безопасности Ирана".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG