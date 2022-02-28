Великобритания введёт ещё один пакет санкций против России

Власти Великобритании объявили об очередных ограничениях в отношении российских финансовых учреждений. Целью нового пакета санкций названо отключение России от международной финансовой системы (SWIFT).

Санкции будут введены против Центрального банка России в "ответ на вторжение на Украину". Мера направлена на "предотвращение использования резервов для снижения ущерба от санкций", введенных Лондоном и его союзниками, отметили в правительстве королевства.

Кроме того будут заморожены активы ВТБ, Совкомбанка и Внешэкономбанк в Великобритании. Предполагается, что им также откажут в доступе к платежам в фунтах стерлингов и клиринговым расчётам. Готовятся санкции и против Сбера.

Недвижимость и яхты российских олигархов могут быть в скором времени арестованы. Глава Минтранса Великобритании попросил порты не предоставлять доступ никаким судам под российским флагом. Кроме того будет запрещен экспорт микроэлектроники и навигационного оборудования в Россию.

Гражданам Великобритании не рекомендуется совершать поездки в Россию из-за проблем с авиасообщением и волатильностью экономики.

Власти королевства также готовят новый пакет санкций против Белоруссии, ЛНР и ДНР.