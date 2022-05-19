Великобритания ввела санкции против "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний"

Власти Великобритании ввели новые санкции против трех российских авиакомпаний: "Аэрофлота", "России" и "Уральских авиалиний". Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Теперь авиакомпании не смогут продавать свои неиспользуемые прибыльные посадочные места в аэропортах Великобритании. В документе отмечается, что это не позволит России обналичить около 50 млн фунтов стерлингов.

"Пока Путин продолжает свое варварское нападение на Украину, мы будем продолжать атаковать российскую экономику. Мы уже закрыли наше воздушное пространство для российских авиакомпаний. Сегодня мы позаботимся о том, чтобы они не смогли обналичить свои выгодные посадочные места в наших аэропортах. Каждая экономическая санкция усиливает наше четкое послание Путину: мы не остановимся, пока Украина не победит", – заявила министр иностранных дел страны Лиз Трасс.

В заявлении правительства отмечается, что ограничения направлены на то, чтобы Россия не смогла "извлекать выгоду из британской авиационной и транспортной промышленности мирового класса". Ранее Великобритания закрыла для Россия воздушное пространство и воды, а также запретила экспорт авиационных товаров и технологий.

В середине апреля Евросоюз включил 21 российскую авиакомпанию в черный список по безопасности, среди них есть "Аэрофлот", "Россия" и "Уральские авиалинии". Им запрещено летать над территорией Евросоюза и пользоваться аэропортами стран ЕС.