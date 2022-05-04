Великобритания ввела санкции против ещё 63 российских граждан и компаний

Великобритания расширила санкции против России, включив туда еще 63 российских гражданина и компании. В новом санкционном списке — несколько известных журналистов, ВГТРК и "Камаз".

Британским компаниям запретили оказывать России услуги в сфере управленческого консалтинга, бухгалтерского дела и пиара. Эта сфера составляет около 20 процентов импорта из королевства в Россию. Соцсети, интернет-сервисы и магазины приложений должны заблокировать контент государственного канала RT и агентства Sputnik.

В санкционном списке — глава банка "Открытие" Михаил Задорнов, председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев, заместитель министра обороны Николай Панков, помощник президента России Максим Орешкин, журналисты Евгений Поддубный, Александр Коц, Дмитрий Стешин, Наиля Аскер-Заде, Брайан Макдональд, а также ВГТРК, автоконцерн КАМАЗ и вице-президент "Роснефти" Михаил Леонтьев.

В заявлении министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс указано, что Лондон уже ввёл санкции в отношении более 1600 российских физических и юридических лиц.