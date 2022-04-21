Лондон ввёл санкци против ещё 26 физических лиц и компаний в России

Великобритания расширила санкционный список против России из-за войны в Украине ещё на 26 пунктов, внеся в него, в том числе, представителей военного командования и компании, связанные с оборонной сферой.

Среди попавших в "чёрный список" - генерал-полковник Николай Богдановский, который занимает пост первого заместителя начальника Генштаба РФ, временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян, супруга бизнесмена Германа Хана. Из десяти попавших под санкции юридических лиц – производственное предприятие "ПРОМТЕХ-Дубна" и концерн "Калашников". Санкции предполагают заморозку активов.

Ранее Лондон ввёл сотни санкционных мер, включая заморозку счетов и запрет на въезд крупных российских бизнесменов и политиков, включая президента Владимира Путина, отмечает Reuters. Великобритания, наряду с США, Канадой и ЕС занимает лидирующую роль в принятии странами Запада экономических и прочих ограничений в отношении России за её вторжение в Украину.