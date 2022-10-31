Индия и Турция нарастили импорт из России на фоне санкций

Объём импорта из России резко упал после введения против неё санкций, но ряд стран, среди которых Индия, Турция и Бразилия, с конца февраля значительно нарастили поставки. Об этом пишет The New York Times.



Индия увеличила импорт товаров из России на 430%, Турция – на 213%, Бразилия – на 166%. Среди европейских стран лидерами российского импорта стали Бельгия, которая увеличила импорт на 130%, Испания – на 112% и Нидерланды – на 74%, отмечает издание.

Вместе с тем почти все из изученных The New York Times стран сократили поставки товаров в Россию. Исключение составили Турция, увеличившая свой экспорт на 113% и Китай с показателем 24%.

На днях агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз обеспокоен ростом поставок бытовой техники в Россию из Армении и Казахстана.

По данным Европейского статистического агентства, за первые восемь месяцев этого года Армения импортировала из ЕС больше стиральных машин, чем за последние два года в совокупности.

Казахстан, как утверждает Евростат, импортировал из Евросоюза холодильников на сумму почти 21,5 миллионов долларов – в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, и Армения, и Казахстан резко увеличили закупки электрических молокоотсосов при снижении в странах уровня рождаемости.

Источники Bloomberg допускают, что некоторые компоненты и микросхемы из бытовой техники могут быть использованы в военных целях. Это вызывает беспокойство Брюсселя.

По данным Минэкономразвития, в сентябре в рамках параллельного импорта в Россию завезли более миллиона тонн различных товаров на сумму более девяти миллиардов долларов.

После нападения России на Украину США, Великобритания и ЕС ввели в отношении Москвы санкции. С конца февраля они неоднократно ужесточались. Ограничения среди прочего затрагивают российские энергоресурсы и сырье, ювелирные изделия, косметику, сигареты.

Больше новостей Радио Свобода: