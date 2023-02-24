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Великобритания ввела санкции против матери Алины Кабаевой

Алина Кабаева, архивное фото

Великобритания 24 февраля расширила санкционный список, включив в него 92 человека и компании из России. В частности, персональные санкции введены против матери олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, Любови.

Алину Кабаеву многочисленные расследования называют матерью детей президента России Владимира Путина. До войны западные страны не вносили семейный круг Путина в санкционные списки, объясняя это нежеланием провоцировать Москву на ответные действия.

Кроме Любови Кабаевой, в санкционном списке Великобритании 24 февраля оказались бывший охранник Путина, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бывший глава российского правительства Виктор Зубков, возглавляющий сейчас совет директоров государственного "Газпрома", вице-премьер Александр Новак, глава Минцифры Максут Шадаев, старый знакомый Путина, гендиректор оператора "Северный Поток-2" Маттиас Варниг, топ-менеджмент "Аэрофлота" и оборонных "Алмаз-Антея" и "Ростеха".

Введены ограничения против банков "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Банк Зенит" и "МТС-Банк", в страну запрещено ввозить электронные компоненты, авиадетали и радиоэлектронику, которые потенциально могли быть использованы в военном производстве.

Кроме того, санкции введены против пятерых руководителей иранской госкомпании "Индустрия Кудс" — производителя беспилотников, которые российская армия использует в Украине.

  • Свои санкции к годовщине войны, как ожидается, объявят 24 февраля США. Евросоюз должен был согласовать к этой дате 10 санкционный пакет, но переговоры, по состоянию на 23 февраля, не увенчались успехом.

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